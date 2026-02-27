Milano 26-feb
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in gennaio

Giappone, Vendite dettaglio in gennaio su base annuale (YoY) +1,8%, in aumento rispetto al precedente -0,9% (la previsione era +0,1%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
