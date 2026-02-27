Milano
26-feb
47.426
0,00%
Nasdaq
26-feb
25.034
-1,16%
Dow Jones
26-feb
49.499
+0,03%
Londra
26-feb
10.847
0,00%
Francoforte
26-feb
25.289
0,00%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 08.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vendite dettaglio Giappone (YoY) in gennaio
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 febbraio 2026 - 07.00
Giappone,
Vendite dettaglio in gennaio su base annuale (YoY) +1,8%
, in aumento rispetto al precedente -0,9% (la previsione era +0,1%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in dicembre
Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in gennaio
Prezzi consumo Giappone (YoY) in gennaio
Italia, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre
Argomenti trattati
Giappone
(71)
Altre notizie
USA, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre
Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in dicembre
Vendite dettaglio Germania (YoY) in dicembre
Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in gennaio
Giappone, vendite detaglio in frenata a dicembre
Unione Europea, M3 (YoY) in gennaio
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto