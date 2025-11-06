Milano 10:21
Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy

Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader delle energie rinnovabili, con una flessione del 2,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Siemens Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Siemens Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 105,7 Euro. Primo supporto a 104,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 104,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
