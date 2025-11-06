Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader delle energie rinnovabili
, con una flessione del 2,00%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Siemens Energy
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Siemens Energy
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 105,7 Euro. Primo supporto a 104,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 104,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)