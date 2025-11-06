Milano 10:22
Francoforte: seduta molto difficile per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso per Auto1, che passa di mano in perdita del 10,71%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,89. Il peggioramento di Auto1 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
