Milano 13:31
43.341 -0,22%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:31
9.759 -0,18%
Francoforte 13:31
23.978 -0,30%

Londra: andamento sostenuto per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.
Condividi
```