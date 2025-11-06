Milano 10:24
43.328 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:24
9.765 -0,12%
Francoforte 10:24
24.000 -0,21%

Londra: peggiora Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: peggiora Smith & Nephew
Ribasso per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che passa di mano in perdita del 7,57%.
