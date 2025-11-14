Milano
13:39
43.811
-2,11%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
13:39
9.629
-1,82%
Francoforte
13:39
23.654
-1,61%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 13.55
Home Page
/
Notizie
/ Londra: peggiora Entain
Londra: peggiora Entain
Migliori e peggiori
,
In breve
14 novembre 2025 - 13.00
Retrocede molto la
società di scommesse sportive e giochi
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,21%.
Titoli e Indici
Entain
-4,56%
