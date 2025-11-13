Milano 11:35
Migliori e peggiori, In breve
Perde 3i Group sul mercato di Londra
Si muove in perdita la società d'investimenti con sede a Londra, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,96% sui valori precedenti.
