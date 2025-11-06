Milano 10:25
Londra: Smith & Nephew in forte discesa
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che soffre con un calo del 7,57%.

Lo scenario su base settimanale di Smith & Nephew rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,22 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,52. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,16.

