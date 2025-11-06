Milano 10:26
43.318 -0,28%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:26
9.763 -0,14%
Francoforte 10:25
24.004 -0,19%

Male Auto1 sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
A picco Auto1, che presenta un pessimo -10,71%.
