Male Lanxess sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia chimica tedesca, che esibisce una perdita secca del 7,26% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
