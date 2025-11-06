Male Lanxess sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia chimica tedesca
, che esibisce una perdita secca del 7,26% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)