Milano 13:44
47.276 +0,22%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:44
10.820 +0,13%
Francoforte 13:44
25.276 +0,40%

A Francoforte, forte ascesa per Lanxess

Migliori e peggiori
A Francoforte, forte ascesa per Lanxess
(Teleborsa) - Effervescente la compagnia chimica tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,80%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20,3 Euro. Primo supporto a 19,22. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```