A Francoforte, forte ascesa per Lanxess

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia chimica tedesca
, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess
più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20,3 Euro. Primo supporto a 19,22. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)