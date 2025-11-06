Milano 17:35
New York: amplia il rialzo STERIS

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni, che mostra una salita bruciante del 7,72% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STERIS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, STERIS è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 269,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 250,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 287,9.

