New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, in guadagno del 3,63% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Marvell Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 97,74 USD, mentre il primo supporto è stimato a 95,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 100,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)