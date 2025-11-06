Milano 16:32
43.208 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.364 -1,00%
Dow Jones 16:11
47.044 -0,57%
Londra 16:32
9.740 -0,38%
Francoforte 16:31
23.850 -0,83%

New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Marvell Technology
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, in guadagno del 3,63% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Marvell Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 97,74 USD, mentre il primo supporto è stimato a 95,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 100,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```