Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:07
25.128 -1,92%
Dow Jones 18:07
46.842 -0,99%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: in calo Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il chipmaker, che presenta una flessione del 3,56%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Nvidia evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 194,6 USD. Primo supporto a 184,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 181,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
