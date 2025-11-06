New York: profondo rosso per CarMax

(Teleborsa) - Retrocede molto il rivenditore statunitense di auto usate
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 19,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CarMax
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di CarMax
evidenzia un declino dei corsi verso area 31,46 USD con prima area di resistenza vista a 35,26. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)