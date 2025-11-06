Milano 17:35
New York: profondo rosso per CarMax

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto il rivenditore statunitense di auto usate, che esibisce una variazione percentuale negativa del 19,79%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CarMax, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di CarMax evidenzia un declino dei corsi verso area 31,46 USD con prima area di resistenza vista a 35,26. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,18.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
