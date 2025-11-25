New York: acquisti a mani basse su CarMax

rivenditore statunitense di auto usate

S&P-500

CarMax

CarMax

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 7,04% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 38,91 USD. Primo supporto individuato a 36,64. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 41,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)