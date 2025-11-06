Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 21:10
25.286 -1,31%
Dow Jones 21:10
47.047 -0,56%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: PTC in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: PTC in forte discesa
Si muove in perdita l'azienda di software globale, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,70% sui valori precedenti.
Condividi
```