New York: scambi negativi per Amazon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dell'e-commerce
, che mostra un decremento del 2,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Amazon
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 248,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 240,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 256,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)