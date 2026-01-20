New York: scambi negativi per Amazon

colosso dell'e-commerce

Amazon

Dow Jones

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,28%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 235,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 231,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 229,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)