Pacchetto vino Ue, Confagricoltura: "Soddisfazione per alcune misure. Molte ancora le criticità da superare"

(Teleborsa) -accoglie positivamente le misure a favore del comparto vitivinicolo approvate nelin commissione Agricoltura del Parlamento europeo. "Molte delle misure ipotizzate – commentain una nota– rappresentano un passo nella giusta direzione, anche se permangono aree di criticità. Un elemento di forte innovazione nel campo della gestione del potenziale, richiesto dall'Organizzazione agricola, è l'estensione da 3 a 8 anni della validità delle autorizzazioni per i reimpianti. Tale modifica offre ai viticoltori un margine temporale più ampio per pianificare gli investimenti, scegliendo il momento più opportuno in base all'andamento dei mercati, alle risorse disponibili e alle condizioni agronomiche".Su proposta della– prosegue la nota – è poi stata inserita la possibilità di innalzare fino all'80% la quota di contributo UE per gli investimenti destinati alla mitigazione e all'adattamento ai mutamenti climatici: "una misura che potrà favorire la sostenibilità e la modernizzazione del comparto"."Ottima notizia – sottolinea– il trasferimento del budget non speso per gli interventi settoriali negli anni successivi e il sostegno all'estensione dei programmi di promozione da 3 a 5 anni e alla possibilità di rinnovo. Mentre si segnalanofinanziabili con i fondi al settore vitivinicolo, come l'estirpazione e la distillazione di crisi, che non migliorano la qualità della produzione né incentivano la domanda. La Confederazione ritiene che i fondi OCM dovrebbero concentrarsi su interventi strategici e costruttivi come la ristrutturazione, la riconversione dei vigneti e la promozione del comparto vitivinicolo, evitando le misure emergenziali come appunto l'estirpazione e la distillazione di crisi".Altro punto cruciale che Confagricoltura propone di modificare è la– che prevede beneficiari come associazioni e cooperative, ma esclude le aziende individuali – poiché – spiega la Confederazione – "rappresenta oggi un asset strategico per le aree rurali, in grado di generare valore economico, culturale e ambientale"."Nel ringraziare la commissione Agricoltura del Parlamento europeo per il contributo, la Confederazione – conclude la nota – auspica che, nei prossimi passaggi istituzionali, ci sia spazio per un ulteriore margine di miglioramento del Pacchetto".