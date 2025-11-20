Milano 9:29
43.142 +1,15%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 9:29
9.572 +0,67%
23.405 +1,05%

BANCOMAT Pay approda su TicketOne: più scelta e pagamenti più semplici per gli utenti

Economia
BANCOMAT Pay approda su TicketOne: più scelta e pagamenti più semplici per gli utenti
(Teleborsa) - BANCOMAT e TicketOne annunciano l’integrazione di BANCOMAT Pay tra i metodi di pagamento accettati dalla principale piattaforma di ticketing italiana. Per TicketOne, questa partnership significa ampliare ulteriormente le opzioni di pagamento a disposizione degli utenti, offrendo un’esperienza d’acquisto ancora più semplice per accedere a concerti, spettacoli, eventi sportivi e culturali. La collaborazione parte in un calendario fitto di concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali e sportive. L’obiettivo comune è rendere l'esperienza d'acquisto più semplice e rapida.

Bancomat Pay, infatti, collega il conto della tua banca al tuo numero di cellulare, senza necessità di avere una carta fisica e rappresenta una modalità di pagamento molto conosciuta e diffusa in Italia accanto a quelle già presenti su Sito ed App TicketOne.it e sul sito ufficiale di rivendita.

Massimiliano Gallo, Acceptance Senior Vice President di Bancomat, ha commentato:"Per bancomat è una grande soddisfazione poter inserire Bancomat Pay tra i metodi di pagamento accettati dalla prestigiosa piattaforma TicketOne , aumentando sempre di più le opportunità di acquisto per i nostri clienti. Un’opportunità che arriva anche al momento giusto ovvero quello Natalizio che per tradizione e uno dei più densi di attività ed eventi dell'anno.

Giorgio Aretino Online Marketing & Ecommerce Director di TicketOne ha commentato: "La collaborazione con Bancomat è parte del piano strategico di innovazione digitale con al centro il consumatore e la sua soddisfazione. L’integrazione di Bancomat Pay si inserisce perfettamente in questa visione, permettendoci di rispondere con ancora maggiore flessibilità alle esigenze di pagamento e non solo del nostro pubblico. Godetevi l’esperienza, noi pensiamo al resto!".
Condividi
```