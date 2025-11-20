BANCOMAT Pay approda su TicketOne: più scelta e pagamenti più semplici per gli utenti

(Teleborsa) -annunciano l’integrazione ditra iPer TicketOne, questa partnership significa, offrendo un’esperienza d’acquisto ancora più semplice per accedere a concerti, spettacoli, eventi sportivi e culturali. La collaborazione parte in un calendario fitto di concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali e sportive. L’obiettivo comune è rendere l'esperienza d'acquisto più semplice e rapida.infatti,senza necessità di avere una carta fisica e rappresenta una modalità di pagamento molto conosciuta e diffusa in Italia accanto a quelle già presenti su Sito ed App TicketOne.it e sul sito ufficiale di rivendita.ha commentato:"Per bancomat è una grande soddisfazione poter inserire Bancomat Pay tra i metodi di pagamento accettati dalla prestigiosa piattaforma TicketOne ,. Un’opportunità che arriva anche al momento giusto ovvero quelloche per tradizione e uno dei più densi di attività ed eventi dell'anno.ha commentato: "La collaborazione con Bancomat è parte del piano strategico dicon al centro il consumatore e la sua soddisfazione. L’integrazione di Bancomat Pay si inserisce perfettamente in questa visione, permettendoci di rispondere con ancora maggiore flessibilità alle esigenze di pagamento e non solo del nostro pubblico. Godetevi l’esperienza, noi pensiamo al resto!".