Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Scuola, GPS 2026 Anief chiede di rivedere tabelle e superare disparità di trattamento

Torna alla pagina dei Video
"Domani il nostro sindacato riceverà l’informativa per l’ordinanza ministeriale che aggiornerà le GPS nel 2026 e anche per il decreto di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Fondamentale per il nostro sindacato sarà richiedere una revisione delle tabelle di valutazione dei titoli, soprattutto – ma non solo – per superare una disparità di trattamento che il nostro sindacato ha denunciato sin da subito, arrivando persino a promuovere azioni legali". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Mi riferisco alla disparità di trattamento contenuta nella tabella di valutazione dei titoli della prima fascia sostegno, in cui i docenti specializzati sul sostegno che hanno avuto accesso con il diploma ITP risultano evidentemente svantaggiati rispetto ai colleghi che accedono a classi di concorso con laurea.

Quella disparità di trattamento nella specializzazione sostegno, a nostro avviso, è assolutamente illegittima. Per questo chiederemo nuovamente al Ministero di rivedere quelle tabelle, anche se è stata prorogata la validità del potere di ordinanza e non c’è ancora la possibilità di intervenire definitivamente con il regolamento delle supplenze, che noi attendevamo", conclude Cozzetto.
Condividi
"
Altri Video
```