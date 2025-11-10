Scuola, GPS 2026 Anief chiede di rivedere tabelle e superare disparità di trattamento

"Domani il nostro sindacato riceveràe anche per il decreto di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Fondamentale per il nostro sindacato saràsoprattutto – ma non solo – per superare una disparità di trattamento che il nostro sindacato ha denunciato sin da subito, arrivando persino a promuovere azioni legali". Lo ha dichiarato"Mi riferisco allain cui i docenti specializzati sul sostegno che hanno avuto accesso con il diploma ITP risultano evidentemente svantaggiati rispetto ai colleghi che accedono a classi di concorso con laurea.Quella disparità di trattamento nella specializzazione sostegno, a nostro avviso, è. Per questo chiederemo nuovamente al Ministero di rivedere quelle tabelle, anche se è stata prorogata la validità del potere di ordinanza e non c’è ancora la possibilità di intervenire definitivamente con il regolamento delle supplenze, che noi attendevamo", conclude Cozzetto.