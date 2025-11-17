Milano 14:18
MARR, downgrade a Hold da Equita in attesa di maggiore visibilità

Agroalimentare, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su MARR, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, tagliando anche il target price a 10,40 euro per azione (-15%).

"Il 2025 si è rivelato un anno più difficile del previsto per MARR, per dinamiche di mercato (consumi più deboli e contesto ancora piuttosto competitivo) ma anche per dinamiche company-specific (segmentazione dell'offerta non ancora a regime, ritardi nel trasferimento delle attività logistiche alla nuova piattaforma, decisione di internalizzare le attività di handling e maggiore complessità del processo stesso) - si legge nella ricerca - Passiamo a "Hold" in quanto queste azioni continueranno ad impattare per qualche trimestre, mentre restano da verificare i relativi benefici, in particolare in assenza di una riaccelerazione dei volumi".
