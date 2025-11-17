MARR, downgrade a Hold da Equita in attesa di maggiore visibilità

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, tagliando anche ilper azione (-15%)."Ilper MARR, per dinamiche di mercato (consumi più deboli e contesto ancora piuttosto competitivo) ma anche per dinamiche company-specific (segmentazione dell'offerta non ancora a regime, ritardi nel trasferimento delle attività logistiche alla nuova piattaforma, decisione di internalizzare le attività di handling e maggiore complessità del processo stesso) - si legge nella ricerca - Passiamo a "Hold" in quanto queste azioni continueranno ad impattare per qualche trimestre, mentre restano da verificare i relativi benefici, in particolare in assenza di una riaccelerazione dei volumi".