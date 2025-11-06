Milano 10:26
43.318 -0,28%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:26
9.763 -0,14%
Francoforte 10:26
24.000 -0,21%

Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca, che soffre con un calo del 7,26%.
