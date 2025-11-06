Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:08
25.120 -1,95%
Dow Jones 18:08
46.830 -1,02%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 74.355,35 punti, in netto calo del 2,02%.
