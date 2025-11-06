Milano 15:01
43.391 -0,11%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 15:01
9.753 -0,25%
Francoforte 15:01
23.984 -0,27%

Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano in forte discesa

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano in forte discesa
Giornata da dimenticare per il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 115.327,51 punti, ritracciando dell'1,86%.
Condividi
```