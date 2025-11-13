Milano 17:00
44.879 +0,19%
Nasdaq 17:00
25.166 -1,38%
Dow Jones 17:00
47.934 -0,66%
Londra 17:01
9.819 -0,94%
Francoforte 17:00
24.088 -1,20%

Piazza Affari: in perdita il settore beni di consumo italiano

Piazza Affari: in perdita il settore beni di consumo italiano
Viene venduto parecchio il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 114.831,3 punti.
