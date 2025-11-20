Milano 14:52
Piazza Affari: flessione controllata per il settore beni di consumo italiano

Si muove al ribasso il comparto dei beni di largo consumo, che perde lo 0,64%, scambiando a 107.181,15 punti.
