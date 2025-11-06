Milano 10:27
43.325 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:27
9.762 -0,15%
Francoforte 10:27
24.007 -0,18%

Piazza Affari: movimento negativo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra un decremento del 2,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo della banca d'affari italiana resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,69 Euro. Supporto visto a quota 16,48. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 16,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
