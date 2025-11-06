Milano 16:32
43.208 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.364 -1,00%
Dow Jones 16:11
47.044 -0,57%
Londra 16:32
9.740 -0,38%
Francoforte 16:31
23.850 -0,83%

Salesforce scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Salesforce scambia in rosso a New York
Retrocede molto il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,10%.
Condividi
```