Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,71%, rispetto a -2,68% dell'indice di Parigi).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,37 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 33,47. L'equilibrata forza rialzista di ArcelorMittal è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
