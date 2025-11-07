Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal

(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio
, con un rialzo del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,71%, rispetto a -2,68% dell'indice di Parigi
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,37 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 33,47. L'equilibrata forza rialzista di ArcelorMittal
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,27.
