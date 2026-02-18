Milano 15:16
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:16
10.676 +1,13%
Francoforte 15:16
25.142 +0,58%

Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.
