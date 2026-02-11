Milano 13:15
46.450 -0,75%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:15
10.434 +0,77%
Francoforte 13:15
24.965 -0,09%

Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 2,73% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.


La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```