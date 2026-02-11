Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio
, che tratta in utile del 2,73% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di ArcelorMittal
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)