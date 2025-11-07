Dipendenze, Meloni: "Serve gioco di squadra. Nessuno resterà solo"

(Teleborsa) - La VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze
, che si è aperta oggi a Roma alla presenza delle massime Istituzioni
dello Stato, "non è un semplice adempimento di legge, ma è l'occasione per dimostrare che droga e dipendenze non avranno l'ultima parola". E' quanto affermato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
nel suo intervento, sottolineando come questo appuntamento triennale non registrava una così vasta adesione da 16 anni a questa parte.
E' intervenuto alla sessione di apertura anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
, la cui presenza - ha affermato Meloni -"testimonia l'impegno corale delle Istituzioni
contro le dipendenze". "La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte della perversa presenza della criminalità organizzata - ha affermato il Capo dello Stato - richiede un impegno consapevole, un impegno costante
nella determinazione, richiede anche un impegno corale
", perché l'impegno per combattere la droga è "un fronte di libertà".
La Premier ha voluto ringraziare anche il Santo Padre Leone XIII
per le sue "parole di speranza"
. Collegandosi da remoto il Pontefice ha voluto sottolineare che negli ultimi tempo sono emerse dipendenze ulteriori rispetto a droghe ed alcool. "Si sono aggiunte forme nuove
, perché il crescente utilizzo di internet, computer, smartphone
- ha spiegato Papa Leone - si associa non solo a chiari benefici ma a un uso eccessivo che spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute che hanno a che vedere con gioco compulsivo, scommesse, pornografia
".
La Premier Meloni ha voluto quantificare anche l'impegno economico
che il governo, dal 2024, ha voluto riservare al tema delle dipendenze, che è pressoché raddoppiato
, raggiungendo un valore di 165 milioni euro "cifra mai stanziata sinora"
. "Abbiamo destinato 30 milioni per le assunzioni
a tempo indeterminato degli operatori del settore", ha proseguito Meloni, facendo cenno anche ai "nuovi strumenti"
predisposti, come l'8Xmille destinato al recupero
delle dipendenze.
"Non ci siamo limitati solo a stanziare risorse, ma abbiamo Istituito anche un nuovo metodo di lavoro fondato sulla collaborazione
", ha ricordato la Presidente del Consiglio, sottolineando che "fare gioco di squadra
non significa annullare le diverse esperienze e competenze, ma significa, rispettando le competenze di ciascuno
, attuare una sintesi che le ricomprenda tutte".
"Il governo è pronto a far tesoro da quanto uscirà da questa conferenza, che porta in dote anche l'impegno dell'Italia sul fronte internazionale
,", ha detto Meloni, ricordando che il nostro Paese è stato uno dei primi a mettere a punto una strategia contro l'uso del Fentanyl
e degli altri oppioidi ed a porsi come "eccellenza assoluta" nel contrasto al narcotraffico
. Non da ultima l'iniziativa internazionale avviata co la Francia che ha portato alla nascita della coalizione europea contro le droghe
, una iniziativa che si fonda su una delle principali intuizioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che è lo strumento di indagine che noi riassumiamo nelle parole "follow the money: se vuoi combattere un'organizzazione criminale devi seguire le risorse".
"Nessuno sarà solo, nessun ragazzo, nessun genitore, nessun volontario sarà abbandonato a se stesso. Ci sono sfide che definiscono chi vogliamo essere
, siamo capaci di riconoscere quelle sfide che vale la pena combattere, riconosciamo questo impegno solenne e lo manterremo
"; ha concluso la Premier.