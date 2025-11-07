Dipendenze, Meloni: "Serve gioco di squadra. Nessuno resterà solo"

(Teleborsa) -, che si è aperta oggi a Roma alladello Stato, "non è un semplice adempimento di legge, ma è l'occasione per dimostrare che droga e dipendenze non avranno l'ultima parola". E' quanto affermato dallanel suo intervento, sottolineando come questo appuntamento triennale non registrava una così vasta adesione da 16 anni a questa parte.E' intervenuto alla sessione di apertura anche il, la cui presenza - ha affermato Meloni -"contro le dipendenze". "La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte della perversa presenza della criminalità organizzata - ha affermato il Capo dello Stato - richiedenella determinazione, richiede anche un", perché l'impegno per combattere la droga è "un fronte di libertà".La Premier ha voluto ringraziare anche ilper le sue. Collegandosi da remoto il Pontefice ha voluto sottolineare che negli ultimi tempo sono emerse dipendenze ulteriori rispetto a droghe ed alcool. ", perché il crescente- ha spiegato Papa Leone - si associa non solo a chiari benefici ma a un uso eccessivo che spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute che hanno a che vedere con gioco".La Premier Meloni ha voluto quantificare ancheche il governo, dal 2024, ha voluto riservare al tema delle dipendenze, che è, raggiungendo un valore di. "Abbiamo destinatoa tempo indeterminato degli operatori del settore", ha proseguito Meloni, facendo cenno anche aipredisposti, comedelle dipendenze."Non ci siamo limitati solo a stanziare risorse, ma abbiamo Istituito anche un nuovo metodo di", ha ricordato la Presidente del Consiglio, sottolineando che "non significa annullare le diverse esperienze e competenze, ma significa,, attuare una sintesi che le ricomprenda tutte"."Il governo è pronto a far tesoro da quanto uscirà da questa conferenza, che porta in dote anche,", ha detto Meloni, ricordando che il nostro Paese è stato uno dei primi a mettere a punto unae degli altri oppioidi ed a porsi come "eccellenza assoluta" nel. Non da ultima l'iniziativa internazionale avviata co la Francia che ha portato alla nascita della, una iniziativa che si fonda su una delle principali intuizioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che è lo strumento di indagine che noi riassumiamo nelle parole "follow the money: se vuoi combattere un'organizzazione criminale devi seguire le risorse"."Nessuno sarà solo, nessun ragazzo, nessun genitore, nessun volontario sarà abbandonato a se stesso., siamo capaci di riconoscere quelle sfide che vale la pena combattere,"; ha concluso la Premier.