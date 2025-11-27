Wall Street chiusa festeggia il Thanksgiving: occhi puntati sul Black Friday

(Teleborsa) - Wall Street oggi resterà chiusa per la festività del Ringraziamento, dopo che il mercato ieri ha terminato gli scambi in rialzo. Domani, venerdì, saranno aperti solo a mezzo servizio.Tra gli investitori aumentano le scommesse di un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, nella riunione in calendario a dicembre.Mentre le famiglie americane sono riunite attorno ad un tavolo per il tradizionale pranzo del Thanksgiving, l'attenzione degli investitori si sposta su domani, nella speranza che ilporti buoni affari ai retailers statunitensi.