Gioco, Kessler (ACADI): senza misure ponte subito enormi rischi per lavoratori, legalità e giocatori

(Teleborsa) - "L’ultima edizione del, fotografa una situazione che non può più essere ignorata: il gioco pubblico rappresenta un comparto strategico per il Paese, con, di cui 100.000 impegnati nella rete generalista degli apparecchi. Sono numeri che raccontano il peso reale del settore non solo sul piano economico, ma anche per la legalità e la tutela dell’utente.Dal raffronto dei dati 2018–2024 emerge una: mentre la spesa degli utenti cresce da 18,9 a 21,4 miliardi, il gettito erariale cala da 11,6 a 10,7 miliardi, con una contrazione significativa proprio sul fronte degli apparecchi AWP e VLT, dove la spesa scende da 10,3 a 8,2 miliardi con un analogo calo del prelievo erariale. Nel 2023, per la prima volta, si registra una diminuzione del gettito complessivo a fronte di una maggiore spesa dei giocatori: un segnale d’allarme che le dinamiche del 2025 stanno confermando.La rete territoriale di gioco pubblico, che garantisce, continua a perdere punti vendita e posti di lavoro:Eppure proprio questa rete garantisce l’accessibilità controllata ai prodotti di Stato, importante per la legalità e la tutela degli utenti, grazie anche alla professionalità degli operatori". Lo ha dichiaratoIn questo contesto, il riordino previsto dalla delega fiscale rappresenta un passaggio fondamentale, ma i tempi della sua attuazione rischiano di essere incompatibili con le difficoltà già evidenti oggi. Con la proroga del percorso attuativo,mentre le criticità del settore continuano ad aggravarsi.Per questo diventa indispensabile introdurre misure ponte immediate, capaci di anticipare gli effetti del riequilibrio tra prodotti e canali senza attendere la lunga tempistica delle nuove regole tecniche. Serve intervenire ora sucosì da consentire agli operatori di arrivare vivi alla fase post-riordino, preservare il gettito, sostenere l’occupazione e investire per la tutela dell’utente all’interno della rete legale degli apparecchi.Il settore ha dimostrato negli anni senso di responsabilità, capacità di presidio del territorio e un livello di compliance tra i più elevati del panorama nazionale è necessario che gli venga consentito di continuare a svolgere quel ruolo.una parte essenziale dell’infrastruttura del gioco pubblico collassi, con conseguenze gravi per lo Stato, per i lavoratori e per la legalità", conclude Kessler.