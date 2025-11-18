Open Fiber, Gola: "Connettività motore dell'innovazione sociale, culturale ed economica"

(Teleborsa) - "La connettività non è solo una tecnologia: è il motore dell'innovazione sociale, culturale ed economica. Per crescere davvero serve un ecosistema solido, moderno e sostenibile, capace di accompagnare l'Italia e l'UE verso il loro pieno potenziale digitale". È quanto ha affermatoa margine dell'"Una direzione confermata anche dal Rapporto Asstel 2025, che – ha proseguito– richiama l'urgenza di un'accelerazione reale: è il momento di mettere in campo tutto il nostro know-how ma servono politiche industriali mirate. Per noi significa spingere sull'adozione della rete in fibra FTTH e definire un percorso di switch-off delle vecchie reti in rame: in Italia, infatti, abbiamo un take up del 28% sulla rete FTTH, molto inferiore alla media europea che supera il 50%. Solo così la trasformazione digitale può avere attuazione concreta. Un percorso che richiede la cooperazione di tutti gli attori, un impegno condiviso per trasformare l'infrastruttura costruita in un motore di inclusione e crescita per cittadini, Pubbliche Amministrazioni e PMI".