Milano 15:30
42.827 -0,56%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 15:30
46.733 -0,38%
Londra 15:30
9.644 -0,94%
Francoforte 15:30
23.499 -0,99%

Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Vendite diffuse sull'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.604,33 punti.
Condividi
```