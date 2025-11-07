Milano 13:49
Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp

Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene dell'1,87%.
