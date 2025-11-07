Milano 13:50
Francoforte: movimento negativo per Hellofresh
(Teleborsa) - Rosso per Hellofresh, che sta segnando un calo del 3,32%.

La tendenza ad una settimana di Hellofresh è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,632 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,976. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,504.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
