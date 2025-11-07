Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus
, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.
Il trend di Daimler Truck Holding
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Daimler Truck Holding
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 35,34 Euro. Primo supporto individuato a 33,17. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 37,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)