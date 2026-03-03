Milano 17:21
Migliori e peggiori
Francoforte: in perdita Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - A picco il produttore tedesco di camion e autobus, che presenta un pessimo -4,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Daimler Truck Holding, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,36 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,52. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 38,55.

