Milano 10:25
43.184 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:25
9.700 -0,37%
Francoforte 10:25
23.716 -0,08%

Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref
Rialzo marcato per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.
Condividi
```