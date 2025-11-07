Milano 10:26
43.184 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:26
9.700 -0,37%
Francoforte 10:26
23.714 -0,08%

Francoforte: si muove a passi da gigante Krones

Effervescente il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,02%.
