Nexperia, Olanda pronta a sospendere i poteri: si allenta la tensione sui chip con Pechino

Finanza
(Teleborsa) - Secondo Bloomberg News, il governo dei Paesi Bassi è pronto a sospendere i poteri speciali esercitati su Nexperia, produttore di chip controllato dal gruppo cinese Wingtech Technology, per ridurre le tensioni con Pechino e a scongiurare il rischio di interruzioni nella filiera automobilistica globale.

Fonti vicine al dossier hanno infatti riferito all'agenzia di stampa finanziaria che L’Aia sarebbe pronta a ritirare l’ordine ministeriale che le consente di bloccare o modificare le decisioni aziendali di Nexperia, a condizione che la Cina riprenda le esportazioni di chip critici verso l’Europa nei prossimi giorni.

In una nota diffusa nella serata di ieri, il ministro olandese dell’Economia, Vincent Karremans, ha espresso fiducia in una rapida ripresa delle forniture: "Visti i progressi nei colloqui con le autorità cinesi, contiamo che i chip tornino a raggiungere i clienti di Nexperia nei prossimi giorni".

(Foto: Magnus Engø su Unsplash)
