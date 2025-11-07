Nexperia, Olanda pronta a sospendere i poteri: si allenta la tensione sui chip con Pechino

(Teleborsa) - Secondo Bloomberg News, il governo dei Paesi Bassi è pronto a sospendere i poteri speciali
esercitati su Nexperia
, produttore di chip controllato dal gruppo cinese Wingtech Technology
, per ridurre le tensioni con Pechino e a scongiurare il rischio di interruzioni
nella filiera automobilistica globale.
Fonti vicine al dossier hanno infatti riferito all'agenzia di stampa finanziaria che L’Aia sarebbe pronta a ritirare l’ordine ministeriale che le consente di bloccare o modificare le decisioni aziendali di Nexperia, a condizione che la Cina riprenda le esportazioni
di chip critici verso l’Europa nei prossimi giorni.
In una nota diffusa nella serata di ieri, il ministro olandese dell’Economia, Vincent Karremans
, ha espresso fiducia in una rapida ripresa delle forniture: "Visti i progressi nei colloqui con le autorità cinesi, contiamo che i chip tornino a raggiungere i clienti di Nexperia nei prossimi giorni".(Foto: Magnus Engø su Unsplash)