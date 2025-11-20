JD Sports taglia le previsioni di utile: pesano consumi deboli e vendite in calo nel terzo trimestre

JD Sports Fashion

(Teleborsa) -ha rivisto al ribasso le proprieper l', citando un peggioramento del contesto macroeconomico e della domanda dei consumatori. Il retailer britannico ha comunicato che l’utile ante imposte e poste straordinarie dovrebbe collocarsi nella parte bassa delle attuali attese di mercato, che secondo le stime interne aggiornate al 14 novembre prevedono un consensus di 871 milioni di sterline, con un range tra 853 e 888 milioni."Indicatori recenti hanno mostratoe diprogressivamente più deboli", ha spiegato la società, evidenziando "pressioni sul nostro target demografico principale, inclusiin aumento e una crescente volatilità del sentiment dei consumatori". Condizioni che hanno spinto il management ad adottare un approccio "pragmatico" sull’outlook per il FY26, proprio mentre il gruppo entra nel periodo di picco delle vendite.Nel terzo trimestre, che si è chiuso il 1 novembre, JD Sports ha registrato un calo delle vendite like-for-like dell’1,7%, a fronte di una crescita organica del 2,4%. Le, incluse le acquisizioni, sono aumentate dell’8,1% a cambi costanti, raggiungendo 2,95 miliardi di sterline.Il mercato più rilevante, il(37% delle vendite trimestrali), ha segnato un calo like-for-like dell’1,7% e una crescita organica del 3%. In(35% del totale) le vendite like-for-like sono diminuite dell’1,1%, mentre nelil calo è stato più marcato: -3,3% like-for-like e -2% organico, penalizzato da meteo sfavorevole e debolezza nel segmento footwear.L’unica area in crescita è stata l’, con vendite like-for-like in aumento del 3,9% e organiche del 13,3%. Il margine lordo del gruppo, escluse le acquisizioni, è sceso di 30 punti base a causa di maggiori investimenti sui prezzi online.