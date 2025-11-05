Toyota rivede al rialzo stime utile nonostante impatto dazi

(Teleborsa) - Toyota
ha rivisto annunciato l'ennesimo calo dell'utile operativo nel secondo trimestre dell'anno
, scontando l'impatto dei dazi, soprattutto sul mercato statunitense, ma ha rivisto al rialzo le previsioni per l'esercizio
in corso, grazie ad azioni mirate alla riduzione dei costi ed alla forte domanda di modelli ibridi.
La casa d'auto giapponese ha chiuso il secondo trimestre con un calo dell'utile operativo a 839,6 miliardi di yen, in flessione del 27%
rispetto agli 1,16 trilioni di yen dell'anno precedente e al di sotto delle stime degli analisti raccolte da LSEG pari a 863,1 miliardi di yen. Il risultato sconta l'impatto dei dazi statunitensi
, che hanno reso meno competitivo il business soprattutto in USA, mentre gli affari in Cina, Europa, Asia ed Africa sono risultati solidi.
Toyota ha stimato che i dazi le costeranno 1,45 trilioni di yen nell'esercizio
finanziario in corso, ma conta di arginare l'imoatto con una riduzione dei costi. La casa automobilistica giapponese ha rivisto al rialzo le previsioni
di utile per l'anno fiscale in corso, che si chiuderà a marzo 2026, indicando un utile operativo di 3,4 trilioni di yen
(22,6 miliardi di dollari), in aumento del 6%
rispetto ai 3,2 trilioni di yen precedentemente previsti.