Toyota rivede al rialzo stime utile nonostante impatto dazi

(Teleborsa) -ha rivisto annunciato l'ennesimo, scontando l'impatto dei dazi, soprattutto sul mercato statunitense, ma hain corso, grazie ad azioni mirate alla riduzione dei costi ed alla forte domanda di modelli ibridi.La casa d'auto giapponese ha chiuso il secondo trimestre con un calo dell'rispetto agli 1,16 trilioni di yen dell'anno precedente e al di sotto delle stime degli analisti raccolte da LSEG pari a 863,1 miliardi di yen. Il risultato, che hanno reso meno competitivo il business soprattutto in USA, mentre gli affari in Cina, Europa, Asia ed Africa sono risultati solidi.Toyota ha stimato che ifinanziario in corso, ma conta di arginare l'imoatto con una riduzione dei costi. La casa automobilistica giapponese hadi utile per l'anno fiscale in corso, che si chiuderà a marzo 2026, indicando un(22,6 miliardi di dollari),rispetto ai 3,2 trilioni di yen precedentemente previsti.