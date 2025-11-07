Londra: andamento negativo per Sainsbury's

catena inglese di supermercati

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,81%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,532 sterline e primo supporto individuato a 3,418. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,647.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)