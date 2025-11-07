Londra: andamento negativo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Retrocede la catena inglese di supermercati
, con un ribasso del 2,81%.
Il trend di Sainsbury's
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Sainsbury's
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,532 sterline e primo supporto individuato a 3,418. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,647.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)