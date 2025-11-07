Londra: calo per Experian

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che presenta una flessione del 3,38% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Experian
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Experian
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,47 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,92 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)