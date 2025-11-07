Madrid: in calo Caixabank

(Teleborsa) - Sottotono la banca spagnola
, che passa di mano con un calo del 2,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caixabank
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Caixabank
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,23 Euro. Rischio di discesa fino a 8,955 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)